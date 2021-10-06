 

Экс-губернатора Тамбовской области Никитина выдвинули в Совет Федерации

06.10.2021, 14:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывший губернатор Тамбовской области Александр Никитин выдвинут региональным отделением «Единой России» на должность сенатора от регионального парламента.

«В среду, 6 октября, состоялось заседание президиума регионального политсовета «Единой России». Участники заседания обсудили вопрос о кандидатуре на должность сенатора – представителя от Тамбовской областной думы седьмого созыва. Единогласно члены президиума решили выдвинуть кандидатуру секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Валерьевича Никитина», – цитирует сообщение партии РИА «Новости».

Решение регионального отделения отправили на рассмотрение в генсовет партии.

Представителем региона в Совфеде является Светлана Коростелева, срок ее полномочий – до сентября 2021 года.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин назначил выпускника четвертого потока «школы губернаторов» Максима Егорова врио губернатора Тамбовской области. С мая 2015 года область возглавлял Александр Никитин.



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