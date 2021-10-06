 

Гаркалина перевели в реанимацию

06.10.2021, 14:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГоспитализированного с коронавирусом народного артиста РФ Валерия Гаркалина перевели в реанимацию, сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где Гаркалин преподает.

«Он в реанимации, но находится в сознании», – цитирует сообщение учреждения ТАСС.

Там пояснили, что артисту стало хуже ночью.

Напомним, актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке.

Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.



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