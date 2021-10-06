Гаркалина перевели в реанимацию

Госпитализированного с коронавирусом народного артиста РФ Валерия Гаркалина перевели в реанимацию, сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где Гаркалин преподает.

«Он в реанимации, но находится в сознании», – цитирует сообщение учреждения ТАСС.

Там пояснили, что артисту стало хуже ночью.

Напомним, актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке.

Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.