Гаркалина перевели в реанимацию
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Госпитализированного с коронавирусом народного артиста РФ Валерия Гаркалина перевели в реанимацию, сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где Гаркалин преподает.
«Он в реанимации, но находится в сознании», – цитирует сообщение учреждения ТАСС.
Там пояснили, что артисту стало хуже ночью.
Напомним, актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке.
Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
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