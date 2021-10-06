Украина потеряла три позиции в рейтинге престижности паспортов
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По сравнению с апрельским рейтингом Украина ухудшила свои позиции на три пункта. В предыдущем рейтинге страна занимала 35-е место.
Сейчас, как и полгода назад, без визы или с визой по прибытии украинцы могут посетить 136 стран.
Лидерами рейтинга остаются Япония и Сингапур – по 192 страны для посещения без виз, Германия и Южная Корея – по 190 стран, а также Финляндия, Италия, Люксембург и Испания – по 189 стран.
Наименее престижные паспорта – у граждан Сирии (29 стран), Ирака (28) и Афганистана (26).
Контекст:
В октябре 2020 года Украина занимала 41-е место в рейтинге Henley & Partners. На тот момент украинцы могли посещать без виз 129 стран мира.
11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для свободных поездок за границу требуется биометрический паспорт.
В сентябре 2019 года в украинском правительстве сообщали, что в течение следующих пяти лет планируют расширить перечень безвизовых стран.
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