Украина потеряла три позиции в рейтинге престижности паспортов

По сравнению с апрельским рейтингом Украина ухудшила свои позиции на три пункта. В предыдущем рейтинге страна занимала 35-е место.

Сейчас, как и полгода назад, без визы или с визой по прибытии украинцы могут посетить 136 стран.

Лидерами рейтинга остаются Япония и Сингапур – по 192 страны для посещения без виз, Германия и Южная Корея – по 190 стран, а также Финляндия, Италия, Люксембург и Испания – по 189 стран.

Наименее престижные паспорта – у граждан Сирии (29 стран), Ирака (28) и Афганистана (26).

Контекст:

В октябре 2020 года Украина занимала 41-е место в рейтинге Henley & Partners. На тот момент украинцы могли посещать без виз 129 стран мира.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для свободных поездок за границу требуется биометрический паспорт.

В сентябре 2019 года в украинском правительстве сообщали, что в течение следующих пяти лет планируют расширить перечень безвизовых стран.

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