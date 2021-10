Столтенберг о вступлении Украины и Грузии в НАТО: Это не произойдет завтра

Трансляция пресс-конференции велась в Twitter пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.

“Мы поддерживаем их усилия по модернизации, реформированию, соответствию стандартам НАТО. И когда 30 союзников согласятся, что они готовы к вступлению, они вступят. Я не могу сказать, когда это произойдет, но это единственный способ решить эту проблему. Я думаю, очевидно, что это не произойдет завтра, что они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом [США Джо]Байденом, следующее: нам следует наращивать усилия и сделать больше для стран, желающих вступить”, – сказал он.

Идея том, что вступление небольших стран – соседей РФ в НАТО является провокацией для России, абсолютно неверна, подчеркнул Столтенберг.

“Это и есть провокация, когда кто-то так говорит. […] Россия хочет миропорядка, где у нее есть сфера влияния, где есть Россия, и она контролирует соседей. Это не тот мир, в котором я хотел бы жить. Я десятилетиями борюсь за то, чтобы уйти от такого мира. Честно говоря, некоторые голоса на Западе говорят: нет, нет, мы должны быть осторожны, потому что мы провоцируем Россию. Но тогда вы говорите, что малые страны не имеют права выбирать свой собственный путь, что опять же является нарушением их суверенитета”, – добавил Столтенберг.

Контекст:

Курс на членство в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Столтенберг подчеркивал, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 54% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле – августе Социологической группой “Рейтинг”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—