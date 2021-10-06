 

“Она же не может без меня”. Стоянов рассказал, из-за чего Кухар испортила ему новые кроссовки, а он выбросил ее обувь в окно и поломал розы

06.10.2021, 14:32, Новости дня
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“Мы нормальная семья. Все семьи ссорятся. У нас такая офигенная ссора была”, – заявил Стоянов.

По словам артиста, поводом для этого конфликта стало то, что он оставил кочан от съеденного яблока на столе. 

“Тут заходит Катя. И такая: “Что это?! Выброси”. Ее это выбешивает, это ее любимый стол”, – объяснил Стоянов.

Артист признался, что вместо того, чтобы выполнить просьбу жены, раздавил кочан на столе. В ответ Кухар испачкала остатками кочана его новые кроссовки, после чего Стоянов начал ломать розы, подаренные жене ее поклонником.

“Она не выдерживает, хватает кроссовок и через окно его. Я встаю, беру ее кроссовок и в окно. “Беги”, – говорю”. Она говорит: “Все, ты меня достал!” – описал подробности конфликта артист балета.

Он сообщил, что после этого собрал вещи и уехал в гостиницу.

“Звонок от Кати. Она же спать не может без меня: “Ты где?”. Я такой: “В отеле”. Она: “Приехать не хочешь?” –  “Еду”, – пересказал примирительный диалог с супругой Стоянов.

Он отметил, что благодарен жене за то, что она первой мирится, хотя и ссору, по его словам, начинает первой.

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Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)

Контекст:

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двух детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).

До знакомства с Кухар у Стоянова был роман с балериной Екатериной Ханюковой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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