В Рыбинске завершился период пуско-наладки отопления

1 октября в городе закончились пуско-наладочные работы.

Теплоноситель, по информации «Рыбинской генерации», сейчас подаётся на все объекты социальной сферы и многоквартирные дома. Точечные отключения, которые происходят в Рыбинске, связаны с авариями на теплосетях либо на внутридомовых коммуникациях.

За период пусконаладочных работ, которые проходили в городе с середины сентября по 1 октября, «Рыбинская генерация» выявила и устранила около сотни дефектов на тепловых сетях. Сегодня частичные отключения, случающиеся в разных микрорайонах, связаны с устранением аварийных ситуаций на тепловых сетях. Новые дефекты «Рыбинская генерация» выявляет практически каждый день. Жителям, в чьих квартирах нет отопления, а причиной этому являются неполадки на внутридомовых сетях, к работе нужно подключать свои управляющие компании.

— Теплоноситель подан во все дома. Если в квартире холодные батареи, но при этом аварий на теплосетях нет, то здесь к работе должна подключиться управляющая компания. Это их зона ответственности и их обязанность. Собственнику необходимо сообщить о проблеме в свою УК, — сказала заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина.

В оперативном порядке решается вопрос с отоплением в доме № 17 по улице Попова. Здесь сложилась непростая ситуация. Котельная, снабжающая дом теплом, принадлежала предприятию ООО «Мясопродукт». В этом году организация приостановила свою деятельность вместе с котельной. Шестнадцать квартир остались без отопления.

— Вопрос с теплоснабжением жителей этого дома находится на контроле департамент ЖКХ. МУП «Теплоэнерго» заключает договор на аренду котельной. Процесс небыстрый, нужно будет набрать персонал и обсудить ряд организационных моментов с единой теплоснабжающей организацией, — прокомментировала Алла Тетюшкина.

Решение с арендой котельной — временное. Необходимо найти альтернативное решение, как в дальнейшем осуществлять поставку горячей воды и тепла в 16-кавартирный дом. Это может быть установка строительство новой котельной, монтаж индивидуального электрического или газового оборудования.

Пресс-служба администрации Рыбинска