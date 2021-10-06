Леонид Каневский назначен главой следственного комитета Москвы

Главный отдел следственного комитета Москвы сообщил о назначении Леонида Каневского на пост нового главы управления столичного округа.

Актер театра и кино известен по одноименной передаче “Следствие вели”, которая выходит уже 15 лет на “НТВ”. Столь богатый и продолжительный опыт раскрытия преступлений и поиска уголовников стал твердой почвой для решения о назначении Каневского на эту должность. Председатель СК России Алексей Бастрыкин перечислил положительные качества нового сотрудника.

“Вы видели как он умеет время останавливать, чтобы поразмыслить на месте преступления? А как клонирует себя, для воссоздания картины прошедшего? Чтоб меня, он даже интересно рассказывает о деле, вместо этих скучных рапортов. Как по мне — идеальный кандидат”, — заявил Бастрыкин.

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