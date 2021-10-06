 

В ближайшие годы россиян лишат любимого 3G-интернета

06.10.2021, 14:22, Новости дня
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Через три-четыре года операторы перестанут предоставлять в РФ услуги по обеспечению интернет-связи в стандарте 3G. Об этом заявили сразу несколько работающих на территории РФ крупных компаний.

На фоне четвертого, а тем более, пятого поколения беспроводной передачи данных 3G уже выглядит устаревшим, поясняют специалисты. Ведь скорость передачи информации составляет 7-8 Мбит в секунду. Всего-то!

И все е отечественные пользователи наверняка будут еще долго с ностальгией вспоминать 3G. Во-первых, потому, что просуществовал данный стандарт как незаменимый достаточно долго. Во-вторых, потому, что это первый беспроводной формат, благодаря которому появилась возможность без задержек смотреть видеоролики. Все предыдущие стандарты были настолько медленными, что постоянно тормозили скачивание файлов.



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