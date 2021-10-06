Американские ученые разрабатывают устройство для улучшения качества сна военнослужащих

Как сообщают представители Университета Райса (США), в ближайшем будущем их научное учреждение намерено представить инновационное устройство, которое позволит не только контролировать сон человека, но и значительно улучшать его качество.

По некоторым данным, заказчиками такого устройства являются чиновники из военного ведомства Соединенных Штатов. Армия все-таки заинтересована в том, чтобы военнослужащие за отведенное для сна время хорошо отдыхали.

Такие образом, финансирование исследований и разработки устройства для улучшения качества сна также осуществляется за деньги министерства обороны Соединенных Штатов. По мнению экспертов, внедрения таких технологий помогает значительно увеличить боеспособность американской армии.