 

Россия и Армения будут укреплять межпарламентское сотрудничество

06.10.2021, 14:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия и Армения уже многое сделали для развития межпарламентского диалога, отметил Володин. Отношения двух стран носят стратегический характер, отметил спикер ГД.

Председатель Госдумы предложил коллеге из Армении вырабатывать общую позицию на международных площадках, когда затрагиваются вопросы, касающиеся обеих стран. Это новый уровень межпарламентского сотрудничества, сказал Володин.

“Мы надеемся, что строя работу в рамках парламентского измерения, мы выделим это направление, как одно из ключевых”, – добавил спикер.

Володин напомнил, что делегации двух стран работают в ПАСЕ, ПА ОБСЕ, МПА СНГ, ПА ОДКБ и Межпарламентском союзе. От выработки совместных решений в рамках этих структур Россия и Армения будут выигрывать, считает спикер.

“Мы будем делать все для того, чтобы каждая наша встреча была шагом вперед в развитии межпарламентских отношений, которые позволят решить конкретные вопросы в интересах наших граждан”, – подчеркнул председатель Госдумы.

Состоявшийся разговор он назвал открытым и доверительным и поблагодарил главу парламента Армении, что первый визит он совершил в Россию. Это подчеркивает уровень отношений и желание выстроить коммуникации, считает спикер.

Симонян рассказал, что обсудил с Володиным большой спектр вопросов. Он поблагодарил депутатов Госдумы за диалог.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / “Кинотавр-2020”: Аня Чиповская и другие звезды на премьере фильма Анастасии Пальчиковой “Маша”

16.06 / Скандалы: Сбежавшего из США в России не посадят

06.05 / Иосиф Пригожин поспорил на миллионы рублей, что похудеет до конца года

30.07 / Сын прокомментировал задолженность Боярского за услуги ЖКХ: Мелочи жизни

15.03 / Фонд “Круг добра” утвердил все заявки на оказание помощи детям со спинальной мышечной атрофией

11.07 / В Турции разработали фирменную солнечную панель для космических программ

23.07 / Надежда Ангарская избавилась от лишнего веса и передала марафон похудения поклонницам

06.08 / Bild: Россия готовится создать 6 военных баз в странах Африки

04.08 / По многочисленным просьбам бизнеса в Москве рассмотрят возможность повторного введения QR-кодов

17.08 / Почти 70 стран и Евросоюз пообещали помощь гражданам Афганистана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика