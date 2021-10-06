 

Организаторов концерта “Руки вверх” оштрафовали на 300 тысяч из-за толпы на танцполе

06.10.2021, 14:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная группа “Руки вверх” отыграла концерт для жителей Уфы в “Уфа-Арена” 30 мая 2021 года. Организатором выступления стала компания ООО “Тур”, которая не позаботилась о соблюдении на мероприятии санитарно-эпидемиологических правил.

В сеть попали фотографии и видео с концерта, которые сняли поклонники группы “Руки вверх”. На них видно, что большинство из
4729
гостей, которые купили билеты на мероприятие, дали себе волю
— не стали надевать маски и соблюдать дистанцию. В связи с этим у Роспотребнадзора возникли вопросы к ООО “Тур”.

Согласно решению Октябрьского районного суда Уфы, посетители концерта двигались в такт песням любимой группы в тесноте
— вместо положенных 1,5 дистанции, на каждого гостя на танцполе пришлось всего лишь 0,8 квадратных метра площади. Значит, и держаться друг от друга подальше у фанатов никак бы не получилось.

Представитель ООО “Тур” с решением не согласился. По его словам, зал был заполнен не больше, чем на 70%, Поэтому все требования со своей стороны они якобы выполнили, а видео с толпой на концерте было записано где-то в другом месте. Однако суд с доводами компании не согласился — ООО “Тур” выписали штраф в 300 тысяч рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.05 / Ученые предупредили об опасности COVID-19 для потенции

15.02 / Сын Елены Малышевой предупредил о потенциальной опасности роз

08.07 / Вирусолог Тимаков: появились случаи заражения COVID-19 в третий раз

11.03 / Названы болезни, о которых сигнализирует тревожность

25.08 / Подпольные миллионеры СССР

28.04 / Мнение: Польские шашки

18.04 / Рекордсмен по санкциям США. Почему Вашингтон не оставляет в покое российского бизнесмена Пригожина

25.06 / Правительство Москвы создаст батальон ОМОНа на электрических самокатах

26.06 / Мнение: Посольство США нарушило российский закон “дважды” – посол и дипломаты должны быть высланы из России

04.09 / Юлианна Караулова вместе с мужем крестили сына в Ереване

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика