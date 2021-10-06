Организаторов концерта “Руки вверх” оштрафовали на 300 тысяч из-за толпы на танцполе

Популярная группа “Руки вверх” отыграла концерт для жителей Уфы в “Уфа-Арена” 30 мая 2021 года. Организатором выступления стала компания ООО “Тур”, которая не позаботилась о соблюдении на мероприятии санитарно-эпидемиологических правил.

В сеть попали фотографии и видео с концерта, которые сняли поклонники группы “Руки вверх”. На них видно, что большинство из

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гостей, которые купили билеты на мероприятие, дали себе волю

— не стали надевать маски и соблюдать дистанцию. В связи с этим у Роспотребнадзора возникли вопросы к ООО “Тур”.

Согласно решению Октябрьского районного суда Уфы, посетители концерта двигались в такт песням любимой группы в тесноте

— вместо положенных 1,5 дистанции, на каждого гостя на танцполе пришлось всего лишь 0,8 квадратных метра площади. Значит, и держаться друг от друга подальше у фанатов никак бы не получилось.

Представитель ООО “Тур” с решением не согласился. По его словам, зал был заполнен не больше, чем на 70%, Поэтому все требования со своей стороны они якобы выполнили, а видео с толпой на концерте было записано где-то в другом месте. Однако суд с доводами компании не согласился — ООО “Тур” выписали штраф в 300 тысяч рублей.