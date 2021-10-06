 

Совет Федерации рекомендовал ограничить иностранные магазины 10 тысячами посетителей в день

06.10.2021, 14:11, Разное
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В связи с выявленными массовыми фактами финансирования и предоставления услуг и товаров деятелям российской несистемной оппозиции иностранными ретейлерами в Совете Федерации сочли необходимым ввести против них ограничительные меры.

По мнению главы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, западные дискаунтеры должны быть на законодательном уровне признаны иностранными агентами и подвергнуты санкциями, подобным к тем, которые применялись против американской соцсети Twitter, однако с учётом специфики сферы торговли и без вреда для российского потребителя.

«Сложно оценить тот вред, который своими действиями наносят россиянам иностранные дискаунтеры. Кроме непосредственной поддержки экстремистов, они в более изощрённой форме внедряют чуждые народам России ценности. В одном из магазинов мой коллега обнаружил детский ЛГБТ-конструктор, я лично видел в магазинах радужную форель, а моя дочь и вовсе принесла домой плюшевую акулу. С этим, уважаемые коллеги, нужно срочно что-то решать. Я предлагаю ограничить каждую из иностранных сетей десятью тысячами посетителей в день где-то на полгода. Посмотрим на результаты эксперимента, оценим их, а отечественный бизнес нам только спасибо скажет», – отметил парламентарий.

Сенатор добавил, что в ближайшее время проведёт специальное заседание комиссии, приглашения на которое отправлены ведущим иностранным дискаунтерам, работающим в России. Их представителей обяжут дать исчерпывающие пояснения по фактам своего участия в пособничестве экстремистам и навязывании недопустимых ценностей морального характера гражданам РФ.

Также Климов обратился к Минпромторгу с просьбой проработать технические меры для мониторинга и фиксации количества посетителей торговых объектов иностранных ретейлеров. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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