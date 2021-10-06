Ученые нашли в базилике вещество для предотвращения деменции

Ученые из США нашли в базилике ценное вещество, которое способно защитить человека от деменции. Речь идет о природном соединении фенхоле. Оно предотвращает развитие нейродегенеративных заболеваний.

В новой статье исследователи описали метаболический механизм, имеющий взаимосвязь с микробиомом кишечника. Установлено, что фенхол способен редуцировать пагубное влияние на головной мозг ряда веществ. В результате снижается риск развития деменции.

Определенные жирные кислоты присутствуют в крови, а через время попадают в головной мозг. Там они поддерживают здоровье главного органа ЦНС. Природное вещество фенхол также может это делать.

Эксперименты проводились на клеточных культурах. Фенхол способен уменьшать массовое скопление веществ, провоцирующих гибель нейронов. На фоне этого и развивается болезнь Альцгеймера. Результаты проведенной работы позволяют надеяться на то, что будут созданы природные медикаменты для профилактики деменции.

Источник: planet-today.ru