 

Александр Стефанович может стать отцом после смерти

06.10.2021, 14:08, Разное
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Режиссер Александр Стефанович после своей смерти может стать отцом. Его любовница показала округлившийся живот и заявила о скорых родах.
Когда Стефановича похоронили, стала появляться информация о его бурных романах. На момент смерти экс-супруг Аллы Пугачевой не состоял ни с кем в официальном бараке. Он не составил завещания, по этому поводу теперь переживает его избранница Ангелина. С ней Стефанович прожил около девяти лет. 26-летняя девушка утверждает, что не подарила ему наследников, поскольку тот из-за возраста не мог исполнять супружеский долг.

Эту информацию пояснила любовница Стефановича, которая появилась на съемках «Пусть говорят». Она пришла на программу, будучи на восьмом месяце беременности. Девушка вспомнила, что режиссер обрадовался, что скоро в очередной раз станет отцом, но предложения руки и сердца не сделал. У будущей матери нет доказательств близости с покойным экс-мужем Аллы Пугачевой. Однако у нее есть совместные фотографии. После родов она намерена сделать ДНК-тест.

В то же время многие, кто присутствовал в студии, сомневаются, что Стефанович после смерти станет отцом. Одна из подруг режиссера рассказала, что тот переболел свинкой, а это заболевание сказалось на его детородной функции.

Источник: www.starhit.ru



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