Маски из аспирина и гидроколлоидные пластыри от прыщей: худшие тенденции в макияже и почему их следует избегать

“Вирусные” тенденции в макияже стали обычным делом в социальных сетях. Постоянно появляются новые тренды, связанные с уходом за кожей. Маски, пластыри, кремы, косметологические процедуры – девушки массово расхваливают их, но так ли они хороши на самом деле? Наоборот, дерматологи предупреждают, что все вирусные тренды нужно применять на коже с осторожностью. Расскажем ниже о худших тенденциях в макияже.

Вазелиновые маски

Этот тренд пришел к нам из Южной Кореи. Там девушки массово наносят на лицо толстый слой вазелина, утверждая, что он может увлажнить кожу и сделать ее мягкой. Так ли это на самом деле? Вазелин полезен только для сухой кожи. Если у вас она склонна к повышенной жирности, его лучше не наносить. Вазелин закупорит поры и может стать причиной появления прыщей.

Точечное нанесение солнцезащитного крема

Этой тенденции мы обязаны актрисе Гвинет Пэлтроу. В одном из интервью она рассказала, что наносит солнцезащитный крем с низким SPF на нос и верхнюю часть скул. Так они быстрее загорают. На оставшуюся часть лица Пэлтроу наносит крем с высоким SPF. В результате лицо загорает по-разному, образовывая естественный контуринг.

В чем подвох? Любой загар – это повреждение чувствительной кожи лица. Эпидермис подвергается воздействию ультрафиолета, что плохо сказывается на его здоровье. Эффект контуринга лучше создавать с помощью косметики. Она нанесет коже меньше вреда.

Мезороллеры

Мезороллеры – это новомодное приспособление, которое якобы помогает сделать кожу более гладкой и ровной. Грубо говоря, это круглый валик, усеянный микроиглами. Они оставляют на коже микротравмы, которые со стороны почти невидимы. Кожа при этом начинает активно из заживлять, стимулируя выработку коллагена.

После использования мезороллера кожа и правда становится упругой. Но лучше применять его только в косметическом салоне. Во-первых, перед процедурой нужно тщательно очистить кожу лица. Во-вторых, если мезороллер не будет стерильным, вы нанесете под кожу бактерии, которые спровоцируют сильное воспаление.

Гидроколлоидные пластыри от прыщей

Этот тренд особенно популярен в TiKTok. Гидроколлоидный пластырь высасывает влагу из прыща, что якобы ускоряет его заживление. Их также накладывают на черные точки и белые угри. Но против них пластыри не особо эффективны. Почему лучше не использовать гидроколлоидные пластыри? Они нарушают естественный барьер кожи. Чтобы ускорить заживление прыщей, лучше использовать мягкие пилинги и салициловые маски, которые удаляют лишний жир с кожи.

Домашние маски из аспирина

Салициловая кислота эффективно удаляет жир с поверхности кожи, что помогает бороться с высыпаниями, прыщами и черными точками. В TiKTok появился тренд, где девушки просто размешивали таблетки аспирина в воде, а потом втирали их в кожу. Считается, что это помогает снять воспаление с кожи.

Но аспирин эффективен, когда вы принимаете его внутрь. Его нельзя втирать в кожу, таблетки не предназначены для этого. Аспирин может пересушить лицо, вызвать раздражение и воспаление. Лучше использовать косметические продукты, в состав которых входит настоящая салициловая кислота.