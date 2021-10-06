 

Какой косметикой не стоит пользоваться на морозе, чтобы не навредить коже: матовая помада в этом списке

06.10.2021, 14:00, Разное
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В холодную и морозную погоду следует более внимательно относиться к своей коже. Если вам нравится делать макияж, но и навредить коже не хочется, следует знать, использование каких средств нужно свести к минимуму в осенне-зимний период.

Тоники

В морозную погоду нужно аккуратно пользоваться тониками, особенно спиртовыми, поскольку низкие температуры на улице и сухой воздух в помещении подсушивают кожу. Это повышает ее чувствительность, а вместе с тем и склонность к раздражению.

Косметика на гелевой основе

Не только летом, но и зимой кожу нужно качественно увлажнять, и тщательно выбирать средства для этого. Если за окном холод и мороз, пользоваться лучше косметикой с плотной текстурой и отказаться от гелевых средств. Сыворотку, к примеру, лучше не использовать зимой в качестве самостоятельного средства (даже если ваша кожа жирная или комбинированная). Наносить ее можно только под крем, чтобы избежать пересушивания.

Порошковые продукты

Порошковые продукты (к примеру, румяна или средства для контуринга) в целом подсушивают кожу, поэтому в осенне-зимний период от них лучше отказаться. С наступлением морозов можно выбирать для себя средства с кремовой текстурой – они сыграют роль дополнительной защиты для кожи.

Прессованная пудра

Есть сразу несколько причин отказаться от этого продукта. Первая – такая пудра слишком сильно матирует кожу, но сейчас в моде естественность, а значит, вам не нужен эффект маски на лице. Вторая – пудра достаточно сильно подсушивает кожу, а из-за холодов она и так в стрессе. Поэтому осенью лучше перейти на минеральную или рассыпчатую пудру.

Матовые помады

Из предыдущих пунктов становится понятно, что главная проблема кожи осенью и зимой – это сухость, и многие продукты ее усиливают. Этим же грешит и матовая помада – при регулярном нанесении она может стать причиной появления трещин на губах. Поэтому стоит выбирать более плотные и жирные ее варианты. Не стоит забывать пользоваться также бальзамом для губ или гигиенической помадой на основе натуральных масел.



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