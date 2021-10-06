Сотни собак в российских приютах стали жертвами массового отравления

В течение нескольких дней в трёх приютах для бездомных животных произошло массовое отравление. Всем животным давали одинаковый корм. Зоозащитники считают, что в упаковки мог по ошибке попасть яд. Однако производитель такую возможность отрицает.

– Помогите, кто чем может! У нас трагедия! Внезапно умерло восемь собак. В каждом вольере ежеминутно кто-то сваливается в конвульсиях. У собак отказывают задние лапы. Рук не хватает поставить всем катетеры для капельниц, — такое сообщение 29 сентября появилось на странице приюта «Лохматая душа», расположенного в деревне Булычево близ подмосковного Чехова.

Больше всего пострадало животных в приюте «Лохматая душа» в Чехове. Там погибло 16 собак и ещё 160 остаются парализованными. Как отметила директор чеховского приюта Валентина Силич, собаки падали по всему приюту. В основном отравились те, кому досталось больше всего корма. Например, в вольере пять собак: три упали, две нет — это те, кому досталась малая доля.

Следом стало известно, что в «Лесном приюте» в Подмосковье у 30 животных паралич конечностей. Четыре пса находятся в тяжелём состоянии.

– Сначала мы заметили, что одна собака лежит и не может подняться. Подумали, грыжа. Но на следующий день такие же симптомы появились у других. Наш ветеринар быстро сообразил: возможно, отравление. Начали прокапывать. Сейчас 26 питомцев пришли в себя, но четыре до сих пор не могут встать на лапы, — рассказала замдиректора приюта Сабина Гасанова.

Затем в челябинском приюте «Наш дом» у собак появились проблемы со здоровьем. У них диагностировали острый гастроэнтерит. После утренней кормежки их поведение сильно изменилось, отметили в приюте.

– Случился сильнейший срыв стула, они начали падать. Всего пострадало 112 собак. Почти половине понадобились срочные капельницы. Остальные, которые ели другие корма, чувствовали себя отлично, — отметила Полина Кефер, владелица приюта «Наш дом».

Прокуратура Московской области начала проверку, в рамках которой даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе — об ответственном обращении с животными. Пока что точных результатов экспертизы нет. Но после осмотра ветеринары предположили, что в кормах мог содержаться фосфат, который и вызвал отравление.

Во всех трёх приютах давали корм от одного и того же производителя — ООО «Наш город», который занимается выпуском кормов с 2011 года и работает с сотней контрагентов. Однако компания-производитель также специализируется на производстве ядохимикатов для травли крыс. Поэтому зоозащитники предположили, что могла произойти ошибка. Хотя внутренняя проверка в компании показала, что производство соответствует регламенту и требованиям ГОСТ.

В «Нашем городе» на ЧП отреагировали заявлением в прокуратуру. Гендиректор предприятия Людмила Чумакова сообщила, что ей и другим сотрудникам поступают оскорбления и угрозы убийством. При этом она отметила, что сведения о том, что причиной массовой гибели животных в приюте стал некачественный корм, носят лишь предположительный характер.

– Корм Happy Lunch не может быть причиной гибели животных, так как продукт безопасен, – уверяют в компании.

В данный момент состояние животных в приюте «Лохматая душа» оценивается как удовлетворительное, большую часть вовремя спасли ветеринары. Сейчас ожидаются результаты экспертизы, чтобы выяснить, что стало причиной массового отравления. Тем не менее уже стали известны результаты вскрытия одной из погибших собак, которыми поделился приют у себя в Instagram.

– Смерть животных наступила из-за остановки дыхания по причине нарушения физиологических функций легочной ткани из-за отёка легких — нарушение дыхания и развитие сердечной недостаточности на фоне общей интоксикации организма, — говорится в заключении ветеринарной лаборатории.