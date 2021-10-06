Песков назвал причины роста цен на газ в Европе

Рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это и то, как идет восстановление экономики, соответственно растет потребление энергоресурсов, это и незаполненность подземных газовых хранилищ. Затем ветрогенерация понизилась существенно в Европе, это просто связано с климатическими изменениями, там штили и мало вырабатывается ветрогенерации», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его оценке, существуют и другие причины и факторы, которые совместно дали кумулятивный эффект. Например, меньше голубого топлива поступает на спотовый рынок. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь, все это не связано с действиями России.

Песков отметил, что в энергетических вопросах нужен очень продуманный комплексный подход, с учетом природных и иных факторов, «как минимум такой, который демонстрирует руководство России».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.

Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.