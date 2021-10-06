Лавров рассказал об обсуждении формата «3+3» по Закавказью

Обсуждается возможность создания формата «3+3» с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, РФ и Турции, сказал глава МИД Сергей Лавров.

«В этом контексте мы обсуждали сегодня инициативу о том, чтобы создать формат «3+3»: три закавказских страны и три их больших соседа – Россия, Иран и Турция», – передает РИА Новости слова Лаврова на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амира Абдоллахиана.

Как отметил Лавров, у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана.

«Работаем с нашими армянскими коллегами. Рассчитываем, что и Грузия, несмотря на все переживаемые ей проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию этого региона, ускоренному развитию этого региона (Закавказья), который долгое время сдерживал свое развитие из-за сохраняющихся здесь конфликтов», – подчеркнул глава МИД.