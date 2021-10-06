 

СК возбудил четыре дела о насилии в саратовской колонии

06.10.2021, 13:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСледователи возбудили еще четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии, сообщил Следственный комитет.

«По двум фактам действия квалифицируются по п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»), еще в двух случаях – по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в региональном следственном управлении СК расследуют еще три уголовных дела по четырем эпизодам статьи о насильственных действиях сексуального характера. Эти преступления совершались с января 2020 года по май 2021 года на территории ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН по Саратовской области в отношении четырех  осужденных.

Все уголовные дела передали в производство следователей отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК. Сейчас следователи осматривают все помещения колонии, изымают предметы и документы, которые могут иметь значение для дела.

«Проводятся допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения. По уголовным делам назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе по изъятым в ходе следственных действий предметам. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, лица, причастные к ним, а также другие возможные эпизоды преступной деятельности», – подчеркнули в СК.

Также следствие даст правовую оценку действию или бездействию сотрудников исправительного учреждения.

Ранее в среду региональный СУ СК возбудил дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в случае если подлинность видеозаписи с пытками заключенного в Саратовской области подтвердится, это станет поводом для разбирательства.



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