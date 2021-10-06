 

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие асимметричного органокатализа

06.10.2021, 13:42, Новости дня
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В твите указано, что она присвоена Листу и Макмиллану “за развитие асимметричного органокатализа”.

BREAKING NEWS:
The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

Открытие ассиметричного органокатализа, объяснили представители Нобелевского комитета, “подняло молекулярное строительство на совершенно новый уровень” и “не только сделало химию экологичнее, но и упростило производство асимметричных молекул”.

The discovery – asymmetric organocatalysis – being awarded the 2021 #NobelPrize in Chemistry has taken molecular construction to an entirely new level. It has not only made chemistry greener, but also made it much easier to produce asymmetric molecules. pic.twitter.com/TsgSmgEmqb

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

Специалисту по органическому синтезу Дэвиду Макмиллану – 53 года, он работает в Принстонском университете в США.

Бенджамин Лист – его ровесник, он возглавляет один из научных институтов в немецком Общество научных исследований имени Макса Планка, отмечает “Интерфакс”.

Контекст:

Премия составляет 10 млн шведских крон (более $1 млн).

В этом году Нобелевская премия из-за пандемии коронавируса вручается в странах, где находятся лауреаты, а не на церемонии в Стокгольме.

В 2020 году Нобелевскую премию по химии вручали за достижения в генной инженерии. Ее получили француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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