 

Кабмин Украины выделил 25 млн грн на популяризацию вакцинации от COVID-19 – нардеп

06.10.2021, 13:42, Новости дня
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Он опубликовал фото фрагмента документа, из которого следует, что финансирование получит Министерство культуры и информационной политики Украины.

“Кабмин выделил 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от COVID-19”, – отметил нардеп.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала кампании по иммунизации в Украине сделали 7,3 млн прививок, две дозы получили 5,8 млн граждан.

21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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