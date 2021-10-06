“Куколка”, “Это волшебно!” Димопулос отпраздновала двухлетие дочери

“День рождения Софии. Спасибо всем, кто кто участвовал в нашем празднике”, – написала она.

View this post on Instagram

Публикация от * * * (@santadimopulos)

Детей, которые пришли поздравить именинницу, развлекали аниматоры. Также во время праздника проводились мастер-классы по рисованию. Мероприятие проходило на свежем воздухе.

“Куколка”, – прокомментировала балерина Екатерина Кухар.

“Это волшебно! Очень классно дарить детям такие крутые праздники”, – заявила nadyabogomaz.

Контекст:

Санта Димопулос замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко. София (2019) – их общая дочь. От отношений с шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).

Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011).

—