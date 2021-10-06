Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин мне когда-то говорил: “Купи себе землю в Геленджике. Это потрясающее место”

Речь об этом зашла после вопроса, любит ли Путин роскошь.

Пугачев напомнил, что нынешний глава Кремля долгое время жил в коммунальной квартире.

“Слушайте, ну дворец в Геленджике, который Навальный показал”, – отметил Гордон.

“Если вы считаете, что это роскошь, то тогда, да, любит. […] Он мне когда-то говорил: “Купи себе землю в Геленджике. Потом пойдешь на пенсию, будешь виноград выращивать, вино делать. Привезешь саженцы из Франции. Это потрясающее место”, – поделился воспоминаниями Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Под Геленджиком, согласно расследованию Навального, находится резиденция Путина. В материале, опубликованном в январе, сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться.

25 января ролик прокомментировал Путин: он сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицал, что дворец принадлежит ему, а расследование назвал “компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян”.

29 января Telegram-канал Mash опубликовал эксклюзивное видео из дворца в Геленджике. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным. В расследовании также сообщалось, что работы там еще продолжаются из-за недостатков конструкции, которые привели к высокой влажности и появлению плесени.

30 января российский миллиардер Аркадий Ротенберг назвал объект своим и заявил, что строит там отель.



Дмитрий ГОРДОН

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