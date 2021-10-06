Криминальных дел мастер

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В Ростове начался суд над Асланом Гагиевым по кличке Джако — он считается лидером одной из самых кровавых преступных группировок страны.

Южный окружной военный суд начал рассматривать дело Аслана Гагиева — человека, которого считают одним из самых опасных преступников в истории современной России. Несколько лет он скрывался в Австрии, откуда его в 2018 году удалось экстрадировать. Сейчас его судят по обвинению в организации пяти убийств, незаконном обороте оружия, бандитизме и создании преступного сообщества.

СПРАВКА

Аслана Гагиева по кличке Джако считают главарем одной из самых кровавых банд в истории современной России. Правоохранительные органы предполагают, что в нее входило более пятидесяти человек. Среди их жертв силовики называют от 40 до 100 человек, но точное количество неизвестно по сей день.

По данным российского следствия, группировка, лидером которой считают Гагиева, несет ответственность за убийства мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева и нескольких высокопоставленных полицейских Северной Осетии, например, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марка Мецаева и начальника первого отдела уголовного розыска МВД Виталия Чельдиева.

Среди других жертв банды — один из ее создателей Сергей Багларян, замдиректора ОАО «Финансовая лизинговая компания» Андрей Бурлаков, следователь Северного следственного отдела Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте Александр Леонов, заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев.

Жертвой оказался и председатель правления столичного банка «Кутузовский» Олег Новосельский, числившийся пропавшим без вести более десяти лет. Были убиты владелец Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александр Слесарев и члены его семьи, владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник.

В 2012 году на восточной окраине города Алагир в Северной Осетии были убиты предприниматели Таймур Кадзиев и Валерий Лалиев; в городе Владикавказе — владелец сети магазинов Джунгли Меладзе.

В январе 2013 года на территории одного из домовладений, расположенного в Истринском районе Московской области, убили участника банды Марата Плиева, в городе Ардоне — Тамерлана Саламова. В том же году расстреляли Алана Торчинова, бывшего члена банды.

Практически все бывшие члены преступной группировки, которую, по мнению следствия, возглавлял Гагиев, либо осуждены на длительные и пожизненные сроки, либо мертвы. Сам Аслан Гагиев много лет скрывался от следствия в Австрии, однако в 2018 году его удалось экстрадировать. Попытки российских властей вернуть его на родину заняли более трех лет.

Слушания по делу банды А.Гагиева в Московском окружном военном суде, 2019 год. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Был свободный художник

«Аквариум», в котором сидит Гагиев, охраняют сразу семь человек. Четыре вооруженных омоновца в балаклавах стоят по его бокам, а у выхода из зала суда дежурят трое судебных приставов. Гагиев, одетый в синий спортивный костюм с надписью champion на рукаве, то и дело ходит из угла в угол и улыбается своим охранителям. В зал пускают шесть журналистов. Оставшиеся места выделяют родственникам подсудимого.

Суд пытается установить личность Гагиева. Имя и дату рождения он подтверждает, но говорит, что не может вспомнить адрес прописки.

— В Вене я сидел в изоляторе, в Осетии дом снесли лет 15 назад. Вы представляете, сколько времени прошло?

— Образование у вас высшее?

— Три класса.

— Написано, вы закончили высшее учебное заведение…

— Ну это они там написали, вы у них спросите.

После этого Гагиев запросил переводчика, объяснив это своим осетинским происхождением и отсутствием понимания юридического языка. Он добавил, что ему хотят пожизненный срок «присобачить», а он даже не понимает, за что. Переводчица из Осетии присутствовала в этот момент по видеоконференцсвязи (ВКС) из Владикавказа, но суд все равно попросил пояснить, почему в судах Австрии Гагиев общался на русском, а в российском суде требует переводчика.

«Так они искали осетина, но не нашли, привезли чеченца, а я по-чеченски плохо знаю», — ответил Гагиев.

На вопрос о семейном положении Гагиев назвал себя многоженцем и сказал суду, что у него была официальная жена в 17 лет, когда ему нужна была прописка, а так у него есть только гражданские супруги. Он добавил, что у него 21 ребенок. Из них 11 несовершеннолетних, младшему из которых три с половиной года.

«Я был свободный художник, — сказал подсудимый, отвечая на вопрос о месте работы, — сначала строил ядерные установки, потом строил корабли. Зарабатывал деньги. Последнее место работы — судостроительная верфь Wadan Yards в Германии. Потом я в Австрии в тюрьме сидел».

Злодей, но не негодяй

После этого прокурор просит приобщить к материалам уголовного дела копии протоколов об окончании школы и университета, которые должны подтвердить, что Гагиев владеет русским языком. Защита и сам Гагиев возражают. Суд объявляет перерыв, который Гагиев превращает в пресс-конференцию.

Он отрицает предъявленное обвинение, обещает во всем сознаться, если проведут нормальное следствие. Утверждает, что в деле не указан ни один мотив его преступлений, и обещает дать показания на всех высокопоставленных российских лиц, которые замешаны в делах, в которых его обвиняют, в случае, если поменяют следственную группу и проведут расследование. Назвать всех он отказался, но упомянул, что депутат Госдумы Зураб Макиев заказал вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева в 2008 году.

«Пусть хоть один мотив назовут, и я сознаюсь во всем, в чем меня обвиняют. Девять месяцев прошло, ни одного нормального следственного действия проведено не было. Я злодей, но не негодяй, у меня бесчестных поступков нет», — пояснил Гагиев.

Свои условия содержания он иронично хвалит. Говорит, что у него не камера, а трехкомнатная квартира с баней, столовой и спортзалом.

«Хочу еще попросить велосипед, чтоб кататься там», — шутит он.

По возвращении суд соглашается приобщить к делу характеристики Гагиева, из которых следует, что он окончил Московский инженерно-строительный институт, а в школе имел по русскому языку оценку «четыре» и изъясняется на нем вполне хорошо.

«Ну это же не «пять», — комментирует Гагиев из «аквариума».

Аслан Гагиев в зале суда. Фото: Глеб Голод

Суд отказывает ему в переводчике. После этого подсудимый садится на скамейку и показательно разворачивает «Российскую газету» и вертит в руках упаковку еды, однако вскоре откладывает ее. Некоторое время Гагиев отвечает суду по-осетински, но после оглашения обвинения вновь включается в процесс и сообщает, что готов сознаться в преступлениях в обмен на дальнейшее их расследование и поиск заказчиков.

Пять из шестидесяти

Из оглашенного прокурором обвинения следует, что Гагиева судят по пяти эпизодам. Три из них — это бандитизм. Остальные — создание преступного сообщества, незаконный оборот оружия и убийство двух или более лиц. По версии следствия, с апреля по октябрь 2013 года в Осетии были расстреляны предприниматели Таймур Кадзиев и Валерий Лалиев, зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев и бывший член банды киллеров Алан Торчинов, решивший отойти от дел.

Следствие считает, что Гагиев являлся организатором всех убийств, но не исполнителем. По версии правоохранителей, он отдавал приказы об устранении людей, когда сам находился в другом регионе. Его считают организатором покушения на брата ранее погибшего Алана Торчинова — Асланбека. Во время похорон Алана киллер выпустил в него девять пуль. Сам Асланбек остался жив, но двое других людей погибли, еще двое были ранены. В 2015 году Северокавказский окружной военный суд осудил шестерых членов банды Гагиева.

Обвинение утверждает, что Гагиев создал банду, чтобы занять доминирующее положение в преступной иерархии Северной Осетии — Алании и для этого культивировал в членах группировки ненависть к будущим жертвам.

Гагиев называет обвинение «бредом собачьим» и полностью его отрицает.

Экс-владелец немецкой судоверфи Wadan Yards Андрей Бурлаков, который считается одной из жертв банды Аслана Гагиева. Фото: DPA / ТАСС

«Один мотив хотя бы там есть? Что там есть против Гагиева, а? Ничего. Давайте я сам дам показания против себя. Ни одного мотива, даже повода нет. Вы объясните бедной женщине, за что ее мужа убили. Хорошо, убил Гагиев. А за что? Зачем убивать людей на похоронах? К чему-то я имел отношение, но к похоронам точно никакого. Кто расстрелял, тому дали срок. Не надо мне пихать то, чего я не делал. Я злодей, но не до такой степени. Я согласен признаться во всех грехах, но проведите следствие! Ничего у вас нету, только бла-бла-бла. Делайте выводы», — возмутился подсудимый.

Банду Аслана Гагиева обвиняли более чем в 60 преступлениях, но судят его сейчас всего за пять. Как объяснил «Новой газете» его адвокат Алексей Егоров, это связано с тем, что Австрия пока не дала разрешения на расширение обвинения против Гагиева. Как только это случится, начнется процесс и по другим делам. Адвокат отметил, что Гагиев просил судить его судом присяжных в Осетии, но когда подследственность дела изменили и перевели его в Ростов, отказался.

Глеб Голод,

специально для «Новой»

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