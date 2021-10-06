Google впервые получил прибыль на разработке ИИ

Подходит к концу уже 2021 год, а только недавно стало известно, что компания DeepMind Technologies, являющаяся «дочкой» «Гугла», впервые за всю историю своего существования получила прибыль в 2020 году. Фирме удалось заработать 59 млн 600 тыс. американских долларов.

Уникальность ситуации в том, что данная дочерняя компания специализируется на разработке систем искусственного интеллекта, сообщают источники.

А вообще, DeepMind существует с 2010 года. Частью корпорации Google она стала восемь лет назад. Тогда, в 2014-м, инвестор отдал за приобретение предприятия полмиллиарда долларов. Лавинообразный рост оборота состоялся в период с 2019 по 2020 год. Продажи выросли с чуть более 360 млн до 1,2 млрд «зеленых».