 

Google впервые получил прибыль на разработке ИИ

06.10.2021, 13:30, Новости дня
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Подходит к концу уже 2021 год, а только недавно стало известно, что компания DeepMind Technologies, являющаяся «дочкой» «Гугла», впервые за всю историю своего существования получила прибыль в 2020 году. Фирме удалось заработать 59 млн 600 тыс. американских долларов.

Уникальность ситуации в том, что данная дочерняя компания специализируется на разработке систем искусственного интеллекта, сообщают источники.

А вообще, DeepMind существует с 2010 года. Частью корпорации Google она стала восемь лет назад. Тогда, в 2014-м, инвестор отдал за приобретение предприятия полмиллиарда долларов. Лавинообразный рост оборота состоялся в период с 2019 по 2020 год. Продажи выросли с чуть более 360 млн до 1,2 млрд «зеленых».



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