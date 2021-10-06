Несмотря на антирекламу, россияне потратили на iPhone 13 шесть миллиардов рублей всего за одну неделю

Разного рода отечественные эксперты наперебой рассказывали россиянам, почему не следует покупать iPhone 13. То говорили, что он слишком дорог, то заявляли, что не так уж хорош. Но маркетинг американцев все же победил на российском рынке.

Как стало известно, только за первую неделю после начала продаж новой линейки смартфонов iPhone 13 в РФ раскуплено новых гаджетов примерно на 6 миллиардов рублей.

Напомним, что на территории РФ новые модели смартфонов, выпущенные под известным брендом компании Apple из Соединенных Штатов начали продаваться в российских магазинах только 24 сентября текущего года. В основном, россияне покупали самые дорогие аппараты данной фирмы. Всего за неделю было продано более 53 тысяч мобильных устройств.