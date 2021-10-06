 

Пресса Нигерии: российские ЧВК – мишень беспринципных конкурентов

06.10.2021, 13:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Против российских организаций, таких, как «ЧВК Вагнера», развернута кампания дезинформации и политического давления. Как правительства, так и иностранные ЧВК через недобросовестные СМИ, пытаются очернить сильного конкурента.

Россиянам постоянно вменяют нелегальный статус, однако эти аргументы ничтожны. Частные организации повсеместно используются для охранной деятельности, обучения национальных армий, удаления мин и других задач. Российские официальные лица неоднократно давали комментарии, разъясняя, что ЧВК работают в рамках закона. Обучать персонал национальных армий и полиций использованию оружия, техники и оборудования, обеспечению безопасности – легальная деятельность, которой занимаются повсеместно в самых разных странах.

Реальная причина агрессивной кампании против российских ЧВК, по мнению африканских журналистов – высокая эффективность российских специалистов, недостижимая для их западных конкурентов. Из-за этого западным фирмам приходится прибегать к кампаниям дезинформации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.11 / Мнение: Обама. Цитата

19.10 / OnePlus 8T вышел в продажу раньше срока и оказался дешевле ожидаемого

09.09 / Глава “Росатома” проверил ход работ на втором энергоблоке Белорусской АЭС

22.08 / Мнение: Армия 2021. Конференция по искусственному интеллекту

03.06 / СМИ: полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения патронов в квартире Геннадия Гудкова

25.05 / Поперечная полоска и не только: 7 предметов оюежды, скрывающих силуэт “груши”

18.05 / Как формировать огурцы, чтобы получить максимум урожая

04.09 / Дьявол из Нью-Джерси

28.07 / Мнение: Приговор капитану НКВД Долгушеву

01.03 / В Москве выявили более 2 тысяч заразившихся коронавирусом впервые с 12 февраля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика