 

Застенчивый человек: вдова Талькова вспомнила подробности знакомства с музыкантом

06.10.2021, 13:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ровно 30 лет назад в “Юбилейном” был смертельно ранен известный рок-музыкант Игорь Тальков. Что конкретно произошло в тот злополучный вечер — остается загадкой по сей день. Вдова певца Татьяна Талькова рассказала, каким помнит возлюбленного, как их свела судьба и что она думает о случившемся 6 октября 1991 года.

По словам Татьяны, с будущим супругом Тальковым они познакомились в столичном кафе. Талькова говорит, что Игорь был застенчивым человеком — в тот вечер он лишь немного упомянул про свою музыкальную карьеру, а то, что еще и пишет, умолчал. Отношения стали складываться легко. Друзья сравнивали эту парочку с Йоко Оно и Джоном Ленноном, а близкие Татьяны хорошо приняли ее возлюбленного.

По словам Татьяны, часто она была первой слушательницей творений музыканта и предсказала ему невероятный карьерный успех, как это потом и случилось.

Вдова певца уверенна, что смерть ее супруга не была случайностью. А чтобы найти виновных, Татьяна хочет идти к председателю Следкома Бастрыкину, чтобы он проконтролировал ход дела об убийстве ее супруга.

Талькова много лет спрашивает, приобретались ли для ее мужа билеты в Сочи на 7 октября, где он должен был отыграть концерт вместе с группой. За 30 лет ответ на этот вопрос ей так никто и не дал.

“У меня ощущение, что Игоря приглашали в один конец”, — заявила вдова Талькова.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / Дело о 57 миллиардах долларов

28.04 / Меган Маркл и принц Гарри объединят усилия с Дженнифер Лопес и другими звездами ради благой цели

12.06 / Телескопический карниз – незаменимая вещь для порядка в кухонном шкафу

25.07 / Продюсер Арам Арчер показал фото Ольги Бузовой без фотошопа

21.09 / Мнение: Что думают украинцы о протестах в Белоруссии

24.06 / “Будем прыгать от локдауна к локдауну”: эксперт предсказал будущее жителей России

04.04 / 30… Нет, 40 тысяч прекрасных женщин! – Личное мнение

16.08 / Боль в сухожилиях поможет предупредить повышение уровня холестерина в крови

02.08 / Жириновский указал на зависимость Лукашенко: Не может оторваться от власти

07.07 / Корабли НАТО приближаются к границам России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика