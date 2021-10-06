 

Меган Маркл в знак примирения подарила Кейт Миддлтон золотой браслет

06.10.2021, 13:18, Разное
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Меган Маркл купила для Кейт Миддлтон золотой браслет, чтобы помириться с ней. На такой шаг она пошла после свадебной ссоры.
Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не являлись близкими подругами. У них были попытки сблизиться, но некоторые из них оказались неуспешными. Началось все со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Тогда новоиспеченная герцогиня Сассекская позволила себе повысить голос на Кейт Миддлтон. Ей не понравился наряд, в котором на свадьбу пришла дочь принца Уильяма.

В эксклюзивном интервью Опре Уинфри Маркл говорила, что очень переживала из-за предстоящего бракосочетания. Перед торжеством она несколько дней плакала, поэтому была на нервах. Спустя время супруги принца Гарри извинилась перед Кейт Миддлтон.

Писатель Эндрю Мортон, который работает над биографией Маркл, пояснил о подарке для супруги принца Уильяма. Звезда сериала «Форс-мажоры» заказала для нее золотой браслет, дизайн которого был разработан ювелиром из Калифорнии.

В то же время герцогиням не удалось построить крепкую дружбу. Решение Меган Маркл и принца Гарри переехать в США разрушило все возможности об одной большой и счастливой королевской семье. Герцоги Сассекские проживают в Калифорнии и не собираются возвращаться в Лондон. Брат принца Гарри Уильям и вовсе затаил обиду на родственника.

Источник: www.woman.ru



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