 

Обокравших СК в Казани задержали

06.10.2021, 13:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПодозреваемые в хищении сейфа с 14,6 млн рублей из следственного отдела в Казани задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны несколько лиц, подозреваемых в совершении преступления. С ними проводятся следственные действия. В интересах следствия более подробная информация о ходе расследования на данном этапе не может быть разглашена», – передает ТАСС слова Петренко.

Напомним, 5 октября грабители проникли в здание одного из подразделений следственного управления, похитили оттуда сейф с более 14,6 млн рублей, являющимися вещественными доказательствами по уголовному делу. Расследованием хищения занимается Главное следственное управление СК России. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль расследование этого дела.



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