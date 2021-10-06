Обокравших СК в Казани задержали
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Подозреваемые в хищении сейфа с 14,6 млн рублей из следственного отдела в Казани задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны несколько лиц, подозреваемых в совершении преступления. С ними проводятся следственные действия. В интересах следствия более подробная информация о ходе расследования на данном этапе не может быть разглашена», – передает ТАСС слова Петренко.
Напомним, 5 октября грабители проникли в здание одного из подразделений следственного управления, похитили оттуда сейф с более 14,6 млн рублей, являющимися вещественными доказательствами по уголовному делу. Расследованием хищения занимается Главное следственное управление СК России. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль расследование этого дела.
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