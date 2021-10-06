Аксенов счел «лживым» поведение УЕФА из-за «украинского» Крыма на логотипе Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вовлек спорт в «лживую и нечистоплотную» политику, указав Крым частью Украины на логотипе Евро-2024, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причем политики лживой и нечистоплотной. УЕФА вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет», – написал Аксенов в Telegram.

По его словам, несмотря на деструктивную позицию некоторых международных организаций, спорт в целом и футбол в частности в российском Крыму активно развиваются, в Евпатории открыта Академия футбола Крыма.

«Безусловно, это обстоятельство ни на что не влияет и ничего не меняет. Жаль только, что времена, когда спорт был вне политики, остались в прошлом, а известное изречение «спорт без границ» потеряло всякий смысл», – добавил Аксенов.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что показ Крыма как части Украины сделан для нагнетания негатива.

«Повторяется та ж самая история, что и с Олимпийскими играми, чтобы на всю Российскую Федерацию нагнетать негатив. Это создается искусственно и специально… К сожалению, забыли основы, на которых спорт развивался. Через спорт шло примирение и возрождение товарищеских отношений. Сейчас все идет в обратную сторону», – сказал РИА «Новости» Черняк.

Ранее УЕФА представил логотип будущего чемпионата Европы по футболу. Первенство континента пройдет в 2024 году в Германии. На видео с презентацией логотипа, Крым обозначили частью Украины.

В июле на форму украинской сборной для чемпионата Европы была нанесена карта Украины с силуэтом Крыма. Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», однако через несколько дней заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт. Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.