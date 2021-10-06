Венгрия обвинила Еврокомиссию в энергокризисе ЕС

Одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Евросоюз должен изменить свою политику, поскольку по меньшей мере частично причина роста цен – это ошибки Еврокомиссии. Мы должны изменить некоторые «зеленые» нормы, иначе все будут страдать», – цитирует ТАСС Орбана.

По его словам, сегодня для Венгрии новые «зеленые» требования ЕС, подразумевающие непрямое налогообложение для владельцев квартир, домов и автомобилей, является проблемой.

Ранее зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.