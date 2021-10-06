Что ж вы злые такие? – Личное мнение

Отечественного разлива женщину я давно безошибочно определяю в толпе в любом уголке мира. Тысячи лиц вокруг и только наши смотрят на тебя, будто хотят укусить.

Простите. Говорю, что вижу — смотришь, видишь угрозу? Побежал холодок по спине? Всё, значит — наша.



Фото: Соцсети

Долгое время искренне полагала, что дело в исторической злости. Ну, так сложилось: крепостное право, коллективизация, муж-алкоголик и всё такое. Но, оказалось, нет — причина в другом.

Совсем случайно — снова простите! — в сортире ресторана одна подруга поправляла при мне макияж. Крутилась и так, и эдак перед зеркалом, а потом и скажи отражению: вот ведь морда бульдожья!

И действительно: даже у доброй бабы к 30 годам под воздействием гравитации овал лица поплыл. Брыли обвисли, подбородка — два, даже если худая, и всё — выглядит так, что вот-вот укусит.

Дело тут — в строении и типе старения славянских лиц. Это не хорошо и не плохо, просто врага нужно знать. Для славянского типа — это обвисающие брыли.

У 60% российских женщин деформационный тип старения. То есть, уже после 25 лет лицо с возрастающей скоростью сползает вниз. Кожа теряет упругость, поддаётся гравитации. Овал плывёт.

Мышечный каркас с возрастом тоже слабеет. Уголки губ уныло обвисают. Контур лица становится нечётким. И только жевательные мышцы, наоборот, перенапряжены — из-за привычки жить в стрессе, стиснув зубы, как я подозреваю. Отсюда нарушение обменных процессов. Дряблость. Заломы.

И глядишь, к 40 годам уже борозды в носогубках, «марионеточные» морщины, стопка подбородков и рыхлые щёки бульдога. Вас это ждёт с очень большой вероятностью.

Однако оправдываться генетикой и забить — не вариант. Узнав врага в морду, нужно бороться с ним. Рассказываю, как натянуть лицо обратно.

Кремики тут не помогут. Фейсфитнес при малейшей ошибке только добавит мимических морщин в комплект к вашим носогубкам.

Пластика — дорого, рискованно, и, главное, не решает причину проблем. Перекос мышц хирург вам не исправит. Всё обвиснет снова. И быстрее, чем вы надеетесь.

Из всей индустрии красоты адекватный способ бороться с бульдожьей мордой, по сути, один. Электромиостимуляция. Она же EMS. Не зря она сейчас в топе прайслистов во всех салонах.

EMS — это когда короткие импульсы слабого тока заставляют мышцы быстро сокращаться и расслабляться.

Снимаются спазмы, зажимы. Те мышцы, которые в жизни не используются, наоборот, начинают работать. Активнее циркулирует кровь, а это — питание кожи и выработка коллагена. Плюс мощный лимфодренаж.

Как следствие, исчезают отёки, кожа подтягивается, мышечный каркас укрепляется, овал становится чётким.

Проблема тут одна — деньги. Одна процедура EMS-терапии стоит в салоне 2’500 рублей. Минимум. А для эффекта нужна регулярность. Трёхнедельным курсом раз в квартал. То есть готовьтесь выложить сразу 35’000, не меньше. И так 4 раза в год.

Поэтому косметологи вам не расскажут, что эти процедуры можно делать дома. Да, приборы для EMS стоят не три копейки. Но заметно дешевле 1 курса в салоне. При этом EMS-аппаратом вы сможете пользоваться годами, а не 1 раз.

А если ещё и выбрать прибор, который вас не отвлекает от работы или домашних дел, типа MediLift — не надо будет вставать на полчаса раньше, чтобы сделать процедуру, пока в ванную не выстроилась очередь мужей и детей.

Японцы YA-MAN первыми в мире придумали сделать аппарат для домашнего EMS-лифтинга в виде маски.



И даже так — сексуальненько, да?

Маска YA-MAN MediLift из гипоаллергенного медицинского силикона, в которую вставляются 2 контроллера — устройства, которое непосредственно выдаёт импульсы. В маске по 3 электрода с каждой стороны, которые направляют импульсы к нужным мышцам.

Надели, закрепили липучками как вам удобно — маска мягкая, регулируется под любое лицо, не мешает. И занимаетесь своими делами. Работаете, готовите, тренируетесь или ногти красите. А она тем временем подтягивает овал, убирает отёки, корректирует асимметрию.

У маски 3 режима:

1. Режим Тренинга — стимулирует скуловые мышцы, которые как раз не позволяют повиснуть бульдожьим щёчкам; подтягивает овал лица, делает чёткий контур.

2. Режим Релакса — расслабляет жевательную мышцу, которая постоянно в гипертонусе; борется с заломами и морщинами.

3. Комбинированный (по умолчанию) — переключается между обоими режимами и добавляет лимфодренаж.

В сочетании с 6 вариациями мощности — это целый «тренажёрный зал» для лица. По ощущениям — диапазон от приятного покалывания на минимуме до весьма ощутимых пульсаций, если переключить на максимум. Не больно.

Особенно удивительно, когда дней через 10 рязанские круглолицые девки обнаруживают у себя те самые высокие скулы, которые сегодня — эталон модельной красоты. И дело не только в том, что проходят отёки и кожа делается более упругой.

За счёт более активной работы мышц и усиленного кровообращения MediLift ещё и сокращает ненужные жировые объёмы на щеках.

Огромный плюс этой маски, в отличие от других приборчиков, в том, что её контроллеры — это 2 независимых устройства. Мощность и режим работы можно настраивать отдельно на левую и правую половину лица.

Это незаменимая опция для тех, у кого асимметрия из-за мышечных перекосов — проблемный прикус, привычка жевать на одной стороне, и т.п. Через несколько курсов MediLift в состоянии сгладить заметную разницу.



Прежде чем надеть маску, надо нанести на электроды гель, который будет проводить ток.

И опять же, в отличие от косметологов, которые втюхают вам специальный гель, производители маски MediLift честно говорят: да любая ваша сыворотка для лица подойдёт. Главное — не на масляной основе, чтоб силикон не повредился.

Дополнительный бонус — под действием электроимпульсов все полезные компоненты уходовой косметики проникают глубже в кожу. Поэтому круче всего надевать MediLift поверх тканевой/ листовой маски для лица. Это такое комбо, которое за 10 минут действительно даёт эффект, будто вы только что час провели в салоне.

Заряжаются контроллеры от любой розетки, да хоть от ноутбука. В комплекте провод для зарядки и переходник на USB и розетки американского/европейского стандарта. За 1,5 часа заряжаются полностью, и работают после этого часов 5. Учитывая, что одна процедура длится 10 минут — одной зарядки хватит на 2 полных курса EMS-лифтинга.

MediLift — это идеальная инвестиция в свою внешность для тех, кому от мамы с папой досталась не аристократическая утончённость, а типично отечественная физиономия. В юности вы ещё можете выглядеть мило со своими мягкими чертами лица, но после 25 нужно либо смириться с выражением лица, которое готово облаять и укусить, либо ходить к косметологу как на работу.

Я бы на вашем месте выбрала MediLift. За 28’800 ₽ он на порядок выгоднее косметолога. Вы сегодня даже полный курс EMS не пройдёте за эти деньги. Так что маска окупится буквально за пару недель.

Эффект от глубокого EMS-лифтинга того стоит, серьёзно. Тем более дома, без записи, поездок и остальных сложностей.

Прослужит вам эта маска не один год. В инструкции подробно написано, как и что делать, чтобы она работала долго и без проблем. Японская надёжность подтверждается гарантией на бесплатное обслуживание в течение 12 месяцев. Так что заказывайте, пока цены не выросли вместе с долларом.

Или вы предпочитаете выпустить внутреннего бульдога на свободу? Вы вообще как — злые люди?

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