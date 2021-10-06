“У нас был сложный день”. Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала, что их сын нарисовал маркером на двери

Артистка сфотографировала ребенка со спины в момент, когда он, держа маркер в левой руке, разрисовывал дверь в своей комнате.

Справа от него на стене уже были нарисованы замок, летающий дракон и принцесса – вероятно, эти снимки сделала сама Граймс.

“У нас был сложный день, но мы исправили это, начав разрисовывать стену в комнате X AE A-XII”, – прокомментировала фото Граймс.

Скриншот: grimes / Instagram

Контекст:

Маск и Граймс стали парой в 2018 году. В мае 2020 года у них родился сын. В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.

В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались из-за того, что его проекты требуют от него присутствия в штате Техас и заграничных командировок, а Граймс в основном находится в Лос-Анджелесе. По словам Маска, они с экс-возлюбленной продолжают вместе воспитывать своего сына.

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