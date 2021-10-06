 

Глава СОМБ прокомментировал вброс о смерти российских специалистов в ЦАР

06.10.2021, 12:42, Новости дня
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По Сети распространились слухи о том, что несколько российских специалистов погибли в ЦАР. Однако, глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов опроверг эту информацию и добавил, что эти вбросы создают западные СМИ намерено.

Недобросовестные издания распространяют фейки о том, что в Центральноафриканской республике якобы погибли трое российских специалистов. Это нелепый слух, появившийся в желтых СМИ, заблокированных в ЦАР за распространение вбросов, — заявил Иванов. – Авторы этого издания до сих пор безуспешно пытаются найти провалы в работе российских инструкторов. Поскольку опорочить сотрудников не получается, им приходится выдумывать новости с нуля – тем более, что эти люди уже давно не бывали в ЦАР и не владеют обстановкой на месте. Разумеется, никто в ЦАР не погибал, работа продолжается, наши специалисты трудятся на благо народа и продолжат свою работу, какие бы глупости и мерзости о них ни сочиняли.

Стоит добавить, что российские инструкторы, по данным СМИ, относящиеся к «ЧВК Вагнера», находятся в ЦАР по приглашению президента и с разрешения Совета безопасности ООН. За время своего пребывания отечественные специалисты натренировали национальную армию ЦАР (FACA), которая впоследствии смогла победить группировки боевиков, действующих в стране.



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