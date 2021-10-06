 

Цены на продукты рекордно выросли впервые за 40 лет: Почти на 30%

06.10.2021, 12:32, Разное
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За последний год индекс продовольствия в мире вырос почти на 30%. Основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что за 40 лет это стало рекордом.

Он отметил, что цены умудряются пробивать ранее недостижимые величины, уже сейчас индекс перевалил показатель в 27%, и это не предел. “Это один из самых динамичных ростов цен с 1970-х”, – заявил специалист в беседе с URA.RU. По его словам, в то время подобный скачок был связан с глобальными финансовыми изменениями.

Как заявил Иван Федяков, рост цен на различные товары взаимосвязан, так как вверх ползет не только стоимость продуктов, но и кормов, удобрений. При этом эксперт считает, что покупательская способность ограничена, следовательно, рано или поздно станет понятен предел, за который цены не должны переступать. Об этом сообщает телеканал 360.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о том, что россиян предупредили о подорожании овощей и фруктов к концу года. Доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова рассказала о влиянии санкций США на цены. По словам специалиста, если опираться на прогноз Центробанка по годовой инфляции, рост составит 7-8%.



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