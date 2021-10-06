Врач Комаровский: Курение и лишний вес увеличивают риск инсульта в 30 лет

Врач Евгений Комаровский пояснил о ключевых рисках инсульта в 30 лет. Он заявил, что опасными факторами являются лишний вес и курение.

На сегодняшний день не существует никаких анализов, которые могут помочь предупредить инсульт. В то же время не стоит забывать о факторах риска наступления приступа. С ним могут столкнуться люди, которые курят, злоупотребляют алкоголем, страдают снижем физической активности и имеют лишний вес.

Врач посоветовал всем, что хочет предупредить инсульт, начать вести здоровый образ жизни. Важно избавиться от вредных привычек. Также необходимо регулярно проходить медицинское обследование. Люди должны самостоятельно следить за показателями артериального давления и уровнем сахар в крови.

Огромное значение имеет водный баланс организма. По словам Комаровского, не должно наблюдаться дефицита в жидкости. Если человек живет в жаркой стране и обильно потеет, необходимо пить достаточное количество воды.

Источник: lenta.ru