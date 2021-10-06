Врачи составили новый список симптомов COVID-19

Британские медики обновили список основных симптомов COVID-19. Теперь к ним относится повышенная температура тела, изменение вкуса, аносмия, озноб, кашель, полное отсутствие аппетита, мышечная боль.

Когда медики попытались описать основные симптомы коронавируса, то провели опрос среди двухсот участников обследования. Ученые у всех взяли кровь на анализ. В результате медики составили список из семи ключевых симптомов.

Озноб, сухой кашель, общая слабость и температура тела наблюдаются, как и при стандартном гриппе. Еще одна группа признаков похожа на простуду: першение в горле, насморк, заложенность носа, частое чихание. Также пациенты испытывали боль в мышцах и суставах, имелись проблемы с легкими, наблюдалась потеря вкуса и обоняния, присутствовали нарушения в ЖКТ.

В ходе проведения исследования исследователи заявили, что изменился и возраст пациентов. Проведенный тест не всегда вовремя показывает наличие заболевания. Отмечается, что до 17 лет ключевым симптомом является головная боль. У молодежи в основном наблюдается потеря аппетита, у тех, кто старше, присутствует сильная мышечная боль. При штамме «Альфа» преобладали кашель и болевые ощущения в горле. Изначально люди жаловались преимущественно на аносмию. Если говорить о штамме «Дельта», то здесь в основном распространена лихорадка и головная боль.

Источник: ria.ru