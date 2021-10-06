 

Врачи составили новый список симптомов COVID-19

06.10.2021, 12:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британские медики обновили список основных симптомов COVID-19. Теперь к ним относится повышенная температура тела, изменение вкуса, аносмия, озноб, кашель, полное отсутствие аппетита, мышечная боль.
Когда медики попытались описать основные симптомы коронавируса, то провели опрос среди двухсот участников обследования. Ученые у всех взяли кровь на анализ. В результате медики составили список из семи ключевых симптомов.

Озноб, сухой кашель, общая слабость и температура тела наблюдаются, как и при стандартном гриппе. Еще одна группа признаков похожа на простуду: першение в горле, насморк, заложенность носа, частое чихание. Также пациенты испытывали боль в мышцах и суставах, имелись проблемы с легкими, наблюдалась потеря вкуса и обоняния, присутствовали нарушения в ЖКТ.

В ходе проведения исследования исследователи заявили, что изменился и возраст пациентов. Проведенный тест не всегда вовремя показывает наличие заболевания. Отмечается, что до 17 лет ключевым симптомом является головная боль. У молодежи в основном наблюдается потеря аппетита, у тех, кто старше, присутствует сильная мышечная боль. При штамме «Альфа» преобладали кашель и болевые ощущения в горле. Изначально люди жаловались преимущественно на аносмию. Если говорить о штамме «Дельта», то здесь в основном распространена лихорадка и головная боль.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / Даже равнодушным к моде понравится: 6 самых горячих трендов осени-2021

25.09 / Мнение: Кто утопил дочь “Шарапова”?

26.05 / “Единая Россия” разработала новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

11.01 / Мнение: Аппл, Гугл и Амазон душат конкурента Твиттеру

23.05 / Почему некоторые люди говорят обидные вещи в лицо: что думают ученые

07.11 / Россиян переведут на голубиное мясо

07.06 / Певица Слава объяснила эпатажную причину своего отсутствия на мероприятии МУЗ-ТВ: “Я сначала смеялась…”

06.02 / Названа польза и вред корицы

08.04 / Мнение: Когда начнется война?

09.06 / Аппарат устал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика