Чалма для самых смелых и другие модные головные уборы на осень и зиму-2021/2022

В нашей статье будут рассмотрены головные уборы, которые будут в моде осенью-зимой-2021/2022. Эта информация будет полезна девушкам, следящим за фешен-тенденциями. Зная тренды, можно создавать самые разнообразные стильные образы.

Кепи

В тренде кепи, такой головной убор можно носить прямо сейчас. В этом сезоне актуальны нюдовые модели, которые украшены элегантным жемчугом. В таком головном уборе вам точно холодный ветер будет не страшен.

Кожаная бандана

Очень красивый тренд этого сезона – кожаная бандана с контрастными вставками. Такой вещью можно украсить не только голову, но и шею.

Бейсболка

Еще один тренд сезона – бейсболка. Эта модная вещь идеально перекликается как со спортивной, так и с классический одеждой. Какие есть критерии у идеальной бейсболки на осень? Яркий цвет и интересный логотип.

Шляпа с широкими полями

Нюдовая шляпа станет украшением образов современных модниц. Этот головной убор невероятно женственный. Он сможет привнести изюминку в стильные луки.

Чалма

Еще один трендовый головной убор – это чалма. Данная вещь тоже невероятно женственная и подойдет для смелых модниц. С помощью чалмы можно создать очень оригинальные луки для разных случаев.

Панама

В последнее время очень актуальной становится принтованная панама. Такая вещь прекрасно впишется в повседневные образы. Помимо принта-клетки также актуальны однотонные панамы базовых цветов.

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Пестрые платки с разнообразными принтами

Яркие платки с интересными узорами будут согревать в холодное время года. Какую верхнюю одежду стоит подобрать к пестрому аксессуару? Идеальными вариантами будут минималистичное пальто либо же брючный костюм.

Береты

Такой головной убор можно считать классикой. Можно выбирать самые разные модели, как однотонные, так и цветные. Хорошо смотрятся береты как нейтральных, так и ярких тонов. Еще один интересный вариант – модель с кожаными вставками. Она будет прекрасным акцентом современных образов.