В США и Великобритании осудили нападение на украинских журналистов в Укрэксимбанке

Посольства США и Великобритании на Украине обеспокоены из-за ситуации с нападением на журналистов программы «Схемы» во время интервью с главой правления Укрэксимбанка.

«Мы обеспокоены сообщениями о неподобающем поведении в отношении журналистов «Радио Свобода» в «Укрэксимбанке». Свободные СМИ играют жизненно важную роль в демократии, и репортеры должны иметь возможность вести свою работу без преследования или запугивания. Мы надеемся на тщательное и прозрачное расследование событий», – цитирует «Европейская правда» пресс-службу посольства США на Украине.

В свою очередь британский посол в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что обеспокоена сообщениями о неподобающем поведении в отношении журналистов «Радио Свобода» со стороны представителей государственного «Укрэксимбанка».

«Любые нападения на медиа недопустимы. Рада слышать, что полиция начала расследование», – написала посол в Twitter.

Тем временем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал недопустимым поведение представителей Укрэксимбанка и выступил за отстранение главы банка, чтобы не было препятствий для расследования и проверки передает РИА «Новости».

«Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям на Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня – корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о какого уровня структуре говорится и работает эта структура в государственном или в частном секторе», – сообщил Подоляк.

Ранее глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы. Полиция возбудила уголовное дело. При этом в финучреждении опровергли информацию о нападении.

В августе представители СМИ вышли на акцию протеста возле здания министерства внутренних дел Украины в Киеве после избиения журналиста во время акции у офиса президента страны Владимира Зеленского.