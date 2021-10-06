 

В США и Великобритании осудили нападение на украинских журналистов в Укрэксимбанке

06.10.2021, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПосольства США и Великобритании на Украине обеспокоены из-за ситуации с нападением на журналистов программы «Схемы» во время интервью с главой правления Укрэксимбанка.

«Мы обеспокоены сообщениями о неподобающем поведении в отношении журналистов «Радио Свобода» в «Укрэксимбанке». Свободные СМИ играют жизненно важную роль в демократии, и репортеры должны иметь возможность вести свою работу без преследования или запугивания. Мы надеемся на тщательное и прозрачное расследование событий», – цитирует «Европейская правда» пресс-службу посольства США на Украине.

В свою очередь британский посол в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что обеспокоена сообщениями о неподобающем поведении в отношении журналистов «Радио Свобода» со стороны представителей государственного «Укрэксимбанка». 

«Любые нападения на медиа недопустимы. Рада слышать, что полиция начала расследование», – написала посол в Twitter.

Тем временем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал недопустимым поведение представителей Укрэксимбанка и выступил за отстранение главы банка, чтобы не было препятствий для расследования и проверки передает РИА «Новости».

«Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям на Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня – корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о какого уровня структуре говорится и работает эта структура в государственном или в частном секторе», – сообщил Подоляк.

Ранее глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы. Полиция возбудила уголовное дело. При этом в финучреждении опровергли информацию о нападении.

В августе представители СМИ вышли на акцию протеста возле здания министерства внутренних дел Украины в Киеве после избиения журналиста во время акции у офиса президента страны Владимира Зеленского.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.11 / Чубайс объяснил, за что благодарен пандемии

03.07 / Рубль вырос к доллару и евро

15.06 / “Зараза не берет?” Зеленский обратил внимание, что Венедиктова пришла на форум без маски

02.07 / Путин поддержал идею присвоить почетные звания Город трудовой доблести 20 городам

08.07 / Виктор Ляшко о местных выборах: Без партии баллотироваться не буду

08.03 / FAZ о плане Берлина убрать слово «раса» из конституции — пресечь попытку на корню

24.08 / Яценюк: За 30 лет мы прошли важный период становления. И сейчас об Украину разбиваются планы “русского мира” заново отстроить свою империю

18.03 / США не собираются вызывать своего посла из Москвы

07.07 / Пострадавшим от взрыва дома в Киеве выделят 20 млн грн на ремонт квартир

03.07 / Московская биржа открылась ростом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика