В Европе сделали прогноз по ценам на газ зимой

Цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента, посвященной росту цен на энергию.

Симсон заявила, что, согласно рыночным ожиданиям, «цены на газ останутся высокими в течение зимы и должны постепенно снижаться с весны следующего года на основе нынешнего прогноза спроса», передает РИА «Новости».

Вместе с тем «подземные газовые хранилища заполнены примерно на 75% в Европе», но «этот уровень ниже среднего показателя за последние десять лет», хотя его будет достаточно, чтобы покрыть нужды зимнего сезона.

Она также призвала готовиться к возможным будущим кризисам в области энергетики и повышать устойчивость к скачкам цен.

«Незамедлительным приоритетом должно быть смягчение социальных последствий и защита уязвимых семей, предотвращение роста энергетической бедности», – подчеркнула она.

Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, затем она резко упала более чем на 200 долларов.

Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.

При этом за день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».