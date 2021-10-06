Бытовой газ взорвался в доме в Санкт-Петербурге

В одном из жилых домов Петербурга произошел взрыв бытового газа, пострадал человек, сообщил источник в экстренных службах.

«В 11.33 мск поступило сообщение о взрыве газа в четырехэтажном жилом доме на Рябовском шоссе. Пожара после него не последовало, выбиты стекла в пяти окнах. Пострадал один человек», – сообщил собеседник ТАСС.

Он пояснил, что пострадавшего передали скорой помощи.

В начале октября в Нижнем Новгороде два человека пострадали из-за хлопка газа, обрушились балкон и межтамбурные перекрытия.