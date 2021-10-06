 

Бытовой газ взорвался в доме в Санкт-Петербурге

06.10.2021, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ одном из жилых домов Петербурга произошел взрыв бытового газа, пострадал человек, сообщил источник в экстренных службах.

«В 11.33 мск поступило сообщение о взрыве газа в четырехэтажном жилом доме на Рябовском шоссе. Пожара после него не последовало, выбиты стекла в пяти окнах. Пострадал один человек», – сообщил собеседник ТАСС.

Он пояснил, что пострадавшего передали скорой помощи.

В начале октября в Нижнем Новгороде два человека пострадали из-за хлопка газа, обрушились балкон и межтамбурные перекрытия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.07 / “Потрясающая. Выглядит на 30”. 58-летняя Деми Мур в бикини похвасталась фигурой

03.11 / Политика: Как президент Трамп может претендовать на величие

25.10 / Волгоградец пробил череп мужчине после конфликта в родительском чате

09.12 / Путин заявил о превышении инфляцией целевого ориентира ЦБ

12.07 / Украинцы сочли форму своей олимпийской сборной худшей за все годы

26.07 / В Днепре, вероятно, нашли могилу краеведа Поля. В Российской империи его называли “малороссийским Колумбом”

03.01 / В Польше украинка спровоцировала ДТП с участием девяти автомобилей

11.03 / В Киеве провели обсуждение стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса

08.07 / Российские танкеры решили оснастить военной системой безопасности

01.10 / В Донецкой области разоблачили сеть ботоферм, которая распространяла фейки о местных выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика