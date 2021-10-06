 

В России новый рекорд смертности от COVID-19 – более 900 человек за сутки

06.10.2021, 12:02, Новости дня
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Сутками ранее, когда рекорд смертности в РФ обновился в последний раз, умерло 895 инфицированных.

Больше всего россиян скончалось во вторник в Москве (71) и Санкт-Петербурге (55). Столица лидирует и по общему числу смертей от коронавируса – более 29 тыс.

С начала эпидемии число смертей среди пациентов с COVID-19 достигло в РФ 212 625 человек.

За последние 24 часа в стране подтвердили 25 133 новых случая коронавирусной инфекции, всего их – более 7,6 млн.

По официальным данным, коронавирусной инфекцией активно болеет 883 тыс. россиян.

В статистику по стране минздрав России включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по числу случаев COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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