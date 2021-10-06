 

Эксперт о закупке новых локомотивов для “Укрзалізниці”: Компания еще ни разу не выполнила инвестиционные планы

06.10.2021, 12:02, Новости дня
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“Локомотивы сейчас являются тем очень узким местом, которое мешает “Укрзалізниці” показывать лучшие операционные результаты. По нашему мнению, дефицита грузовых вагонов, полувагонов и зерновозов в Украине нет. И когда, скажем, в начале этого года оборот вагонов составлял шесть суток, то всего хватало – и полувагонов, и зерновозов, и другого подвижного состава. Но сейчас оборот вагонов увеличился до восьми суток. И начал появляться дефицит”, – рассказал эксперт. 

Закупка локомотивов на 30 млрд грн, как анонсировали в компании, позволит решить проблему скорости, отметил Гусак, но добавил, что сомневается в способности компании выполнить этот план. Он напомнил, что в прошлые годы “Укрзалізниця” хронически не выполняла свои инвестиционные планы: в 2019 году инвестиционную программу реализовали наполовину, в предыдущие годы процент выполнения не превышал 70.

“Локомотивы сейчас являются тем определяющим фактором, который влияет на эффективность движения поездов по “Укрзалізниці” и тот же оборот вагонов. Поэтому идею закупки новых локомотивов мы поддерживаем. Но каким  будет воплощение, если “Укрзалізниця” никогда не выполняет заявленные инвестиционные программы?” – отметил гендиректор Федерации работодателей транспорта.

Контекст:

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. По итогам 2020 года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества “Укрзалізниця”. В состав ВСК вошли 13 народных депутатов. ВСК 9 сентября признала, что “Укрзалізниця” находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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