 

“У меня много было офшоров. Сейчас на жене один”. Арахамия прокомментировал упоминание Зеленского в Pandora Papers

06.10.2021, 12:02, Новости дня
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Он отметил, что пока не смотрел расследование “Слідство.Інфо”, в котором упоминаются офшорные компании, связанные с президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Ну, там же история, которой 9 лет, когда это было в бизнесе. Я не вижу, честно говоря [ничего плохого]… У меня, кстати, много было оффшоров. Я это открыто в декларации даже показал. Сейчас на жене один офшор с Сейшел. Это нормальный процесс”, – сказал Арахамия.

По его словам, в офшорах есть отрицательная и положительная стороны. В числе последних – их международная юрисдикция. По словам нардепа, почти все топ-100 миллиардеров мира имеют офшорные компании. Негативной стороной офшоров Арахамия назвал потенциальные манипуляции с налогами.

Глава фракции подчеркнул, что “Слуга народа” приняла антиофшорный законопроект №1210, который вступит в силу 1 января 2022 года. Суть документа в том, что украинцам не придется скрывать офшоры, а можно будет показать эти фирмы и платить налоги в Украине.

Контекст:

3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты проекта “Слідство.Інфо” нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия “Квартал 95”, основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом “1+1”.

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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