В “Слуге народа” считают, что повестка Рады, опубликованная на сайте Рады, нелегитимна – пресс-секретарь

Об этом пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук заявила в Telegram 6 октября.

“Фракция “Слуга народа” считает, что нынешняя повестка дня Верховной Рады, размещенная на официальном сайте парламента является нелегитимной, поскольку спикер ВР [Дмитрий Разумков] так и не собрал согласительный совет для его принятия. Наша фракция считает, что заявление председателя ВР о необходимости трех дней для технической подготовки заседания согласительного совета, просто затягиванием времени”, – написала она.

Палийчук сообщила, что фракция предложила рассматривать сегодня вопросы, которые не требуют предварительного утверждения.

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, Рада утвердила новый вариант повестки на сегодня 252 голосами. Потом парламентарии назначили на 27 марта 2022 года внеочередные выборы Зайцевского сельского головы Синельниковского района Днепропетровской области и Часовоярского городского головы Бахмутского района Донецкой области. Также нардепы определились, кто будет вести заседание Рады 7 сентября во время рассмотрения вопроса об отзыве Разумкова.

Контекст:

В Верховной Раде 4 октября запустили процедуру отзыва Разумкова с должности председателя парламента. Он заявлял, что на этой неделе в повестке не может появиться вопрос его отзыва с должности, но нардепы сначала отстранили Разумкова от от ведения двух пленарных заседаний, а потом внесли в повестку вопрос об отзыве спикер, его будут рассматривать 7 октября.

Главным претендентом на пост спикера считается первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а на его место – глава партии “Слуга народа”, первый замглавы фракции Александр Корниенко. Голосование по назначению членов президиума Рады планируют провести 8 октября.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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