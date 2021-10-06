Танцы пчел помогают показать улею правильное направление при поиске нектара

Расшифровывая танцы медоносных пчел, которые говорят другим пчелам, где искать пищу, исследователи обнаружили, что насекомые в сельскохозяйственных районах перемещаются за едой дальше, чем в городских. Результаты опубликованы в Журнале прикладной экологии Британского экологического общества. Об этом сообщает портал Phys.org.

В ходе исследования ученые из Королевского университета Холлоуэй и Технологического института Вирджинии расшифровали 2827 танцев в 20 западных колониях медоносных пчел в Лондоне и прилегающих сельскохозяйственных районах. Информация, передаваемая в танцах, рассказывала исследователям, что расстояние пути до еды в городских районах всегда короче, чем в сельскохозяйственных.

Исследователи подсчитали, что пчелы в городских районах имели среднее расстояние кормления 492 метра, по сравнению с пчелами в сельскохозяйственных районах, где среднее расстояние кормления составляло 743 метра.

Они также не обнаружили значительной разницы в количестве нектара, собираемого городскими и сельскими пчелами, что указывает на то, что более длинные расстояния для кормления в сельской местности не были вызваны богатыми нектаром ресурсами, и что городские районы обеспечивали медоносных насекомых более доступной пищей.

Профессор Элли Ледбитер, автор исследования, сказала: «Наши результаты подтверждают идею о том, что города являются горячими точками для социальных пчел, с садами, обеспечивающими разнообразные, обильные и надежные кормовые ресурсы. В сельскохозяйственных районах пчелам, вероятно, труднее найти пищу, поэтому им нужно пролетать большее расстояние».

Особенно интересны для изучения танцы пчел. Они используются, чтобы сообщить улью о местонахождении цветочных ресурсов. Когда пчела возвращается в улей с едой, вместо того, чтобы сразу же снова уходить на корм, она повторяет движение по сотам в форме восьмерки. Продолжительность центрального пробега этого танца говорит другим насекомым, как далеко лететь, а угол подсказывает им, в каком направлении двигаться.