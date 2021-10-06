 

В России за сутки ковид выявили у 25 133 человек

06.10.2021, 11:42, Разное
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За последние сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 25 133. Одновременно с этим излечиться от болезни за тот же срок успели 19 841 . Кроме того, в течение минувших 24 часов было зарегистрировано 929 летальных исходов, передает RT.

Первая тройка в антирейтинге российских регионов по числу новых заражений сохраняет свою очередность. Традиционно, первую строчку занимает Москва. В столице зарегистрировали 3589 новых случаев коронавируса. Вслед за ней идет Санкт-Петербург, власти которого внесли в официальную статистику данные о 2187 пациентах. Замыкает эту тройку Московская область, а которой ковид выявили у 1410 человек.

В общей сложности к 6 октября 2021 года по всей России было выявлено 7 662 560 случаев коронавируса. При этом, как гласит официальная статистика, за все время наблюдений выздороветь смогли 6 778 900 человек. Общее число летальных исходов, причиной которых стал ковид, оценивается в 212 625.

В стране продолжается кампания по массовой вакцинации населения. Прививка от коронавируса поможет замедлить темпы распространения болезни, а также избавит человека от тяжелых проявлений ковида в том случае, если он все же заразится. Эксперты сходятся во мнении, что пройти эту процедуру необходимо для как можно более быстрого возвращения всего общества к нормальной жизни.



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