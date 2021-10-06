 

Ученые: Цветение водорослей пагубно влияет на психику человека

06.10.2021, 11:38, Разное
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Раньше было известно, что при цветении водорослей увеличиваются риски заболеваний желудка и кишечника у людей с почечными проблемами. Исследователи из Центра океанов и здоровья человека нашли еще одно вредное действие процесса на здоровье людей с болезнями почек – это неврологические расстройства.
Нарушения функционирования работы организма провоцирует компонент микроцистин, который производится в процессе цветения водорослей. Он поступает в сточные воды, а потом следует в организм. Исследователи сообщают, что больше всего от этого недомогают люди с болезнями почек. В организме микроцистин портит микробиом кишечника и понижает сопротивляемость к заболеваниям.

В последнем исследовании команда экспертов под руководством Сурабх Чаттерджи обнаружила еще одно влияние от цветения водорослей. Они отметили нейровопаление – дисфункцию гематоэнцефалического барьера и нейродегенерацию. Специалисты считают, что микроцистин оказывает прямое влияние на нервную систему людей.

Чтобы цветение водорослей прошло успешно, нужна теплая стоячая вода с огромным числом микроорганизмов. Ученые полагают, что процесс взаимосвязан с глобальными изменениями климата.

Источник: planet-today.ru



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